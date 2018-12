Zo kun je geld besparen met je zorgverzekering

Marijke van Putten is psycholoog en deed onderzoek naar overstappers. Of eigenlijk: naar niet-overstappers. Ze deelde hen in drie groepen in.

Er is een groep die niet eens gáát oriënteren. "Dat is de groep die het al druk genoeg vindt in december", zegt Marijke. "Of ze zijn bang dat ze een verkeerde beslissing maken en daar spijt van krijgen. En daarom maar alles bij het oude laten."

Dan is er nog een groep die wel vol goede moed begint met vergelijken, maar die afhaakt omdat er te veel informatie is. "Als je alle pakketten bij elkaar optelt, moet je heel veel gegevens verwerken. Die mensen verdwalen dan in de complexe materie en haken alsnog af."

Tenslotte heb je de mensen die wel willen overstappen, maar de daadwerkelijke overgang uitstellen tot een later moment. "Die denken 'het is heel belangrijk, ik moet er toch nog even goed voor gaan zitten, dat doe ik als ik meer tijd heb' en daardoor toch nog steeds niets doen", zegt Marijke.

"Je ziet dat mensen echt een duidelijke reden nodig hebben om zo'n beslissing te maken. Het is fijn als een keuze gerechtvaardigd is. Als er niet een duidelijke reden is om actie te ondernemen, om het uit te gaan zoeken, dan zie je dat de meeste mensen het ook niet gaan doen."

En daarmee kom je gelijk bij de redenen waarom mensen wél overstappen. Dat zijn de mensen die een duidelijke reden hebben om in de verzekeringen te duiken. Als je een kind verwacht bijvoorbeeld, of weet dat je veel fysiotherapie nodig hebt het komende jaar. Maar het zijn ook de mensen die weten: mijn pakket kan goedkoper. En die dus wel zin hebben om eens goed die pakketten te gaan vergelijken.