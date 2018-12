Niet met het vliegtuig zoals de rest, maar met de trein naar de top

Een deel van wat de groep wil, wordt op termijn al realiteit. De overheid heeft besloten om vliegtickets vanaf 2021 7 euro duurder te maken, maar dat is lang niet genoeg volgens Remco López. "Je maakt daarmee alleen heel korte vluchten minder aantrekkelijk, voor een ticket naar Azië of de VS betaal je namelijk ook 7 euro en dat staat niet in verhouding."

Een andere wens kreeg de groep voor elkaar bij het overhandigen van hun manifest aan de staatssecretaris. Die deed de groep een aanbod om een keer op haar ministerie te komen praten over hun ideeën. Na nog een gesprek met de Nederlandse klimaatgezant begonnen ze aan hun terugreis. Weer per bus en trein.