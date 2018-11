School doet aangifte vanwege meme-account op Instagram

Een middelbare school in Eindhoven heeft aangifte gedaan vanwege een zogeheten meme-account op Instagram. Op dat account staan bewerkte foto's van leraren, die daarop soms belachelijk worden gemaakt.

De school in Eindhoven is niet de enige waar zo'n account over is gemaakt. Op Instagram zijn zeker honderd van zulke meme-accounts te vinden, blijkt uit een zoektocht van NOS Stories.

Op de accounts worden vaak grappen gemaakt over typische schoolzaken als toetsen, te laat komen en huiswerk maken. Meestal grappig bedoeld, maar daartussen zitten ook tientallen accounts waarop docenten belachelijk worden gemaakt. En dat laatste ging het Frits Philips lyceum-mavo te ver.

"Wij hebben geconstateerd dat een aantal collega's last had van die memes", vertelt rector Wiel Sporken. "Als het leuk blijft, is het prima, maar het moet niet te gek worden. Daarom hebben we besloten om in te grijpen."

Over de inhoud van die plaatjeswil hij verder niks kwijt. Ook zijn op verzoek van de school alle memes verwijderd.