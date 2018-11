'Als ik een onvoldoende geef, word ik uitgescholden'

Joost (niet zijn echte naam) kijkt van vloekende leerlingen in de klas eigenlijk al niet meer op. "Als een leerling een onvoldoende heeft, roepen ze 'kankerhomo' of 'kankermongool' naar me en lopen ze met slaande deuren de klas uit. Ik vind het niet leuk, maar ze doen het uit een emotie. Het is lang niet altijd persoonlijk bedoeld."

Uit de rondgang van NOS Stories blijkt dat sommige docenten het gescheld langs zich heen laten gaan. Dat doet Joost niet. "Ik spreek ze erop aan. Ik zeg dat ik begrijp dat ze boos zijn, maar dat ik het niet nog een keer wil horen. Daar zijn ze wel gevoelig voor en dat pikken ze wel op."