'De lachgas-handel is een markt van cowboys'

Lachgas wordt voor meerdere markten geproduceerd. De grootste is het medische circuit, waar ziekenhuizen het gebruiken als pijnbestrijding. Daarnaast is er de voedingsindustrie, waar lachgas als drijfgas in slagroomspuiten wordt gebruikt. En er is technisch lachgas, dat industriële toepassingen heeft. Van alle soorten moet medisch lachgas aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Hoewel er in Nederland dus lachgas van goede kwaliteit beschikbaar is, zit er voor veel handelaren in de partyscene niets anders op dan hun lachgas uit het buitenland te halen. Ze willen over veel praten, behalve over waar ze hun voorraad lachgas vandaan halen, merkte NOS op 3.

Duidelijk is wel dat een groot deel van het gas uit China komt. Fabrieken leveren daar aan particulieren zonder eindverklaring. Eenmaal besteld is er ook geen toezicht op het verdere gebruik van het lachgas.