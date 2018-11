Nederlandse markt overspoeld met buitenlands lachgas

In de Nederlandse havens wordt meer en meer lachgas geïmporteerd. In 2016 kwam 720.000 kilo binnen, in 2018 al meer dan 1,2 miljoen kilo. Volgens experts kan het bijna niet anders dan dat het uitgaanscircuit, waar lachgas als partydrug wordt gebruikt, verantwoordelijk is voor de stijging.

Gebruik van lachgas uit slagroompatronen is al langer populair, maar daarnaast neemt ook de handel in grote lachgastanks toe. Kroegen, shisha-lounges en festivals vullen daaruit honderden ballonnetjes die voor een paar euro worden verkocht. Ook als particulier kun je aan zulke tanks komen.

Met de verkoop van lachgas is veel geld te verdienen. Maar het is voor handelaren niet eenvoudig om aan het gas te komen. Nederlandse fabrikanten verkopen niet aan de 'partyscene', dus verzinnen handelaren allerlei trucs en opereren ze onder de radar, ontdekte NOS op 3: