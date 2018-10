Waarom deze scholen wel doorgaan met weeshuisstages

Fontys Hogeschool laat studenten geen stage meer lopen in kindertehuizen in een derdewereldland. De school is tot nu toe de enige die daarmee expliciet gehoor geeft aan de oproep van hulporganisaties om weeshuistoerisme tegen te gaan. Het ziet er niet naar uit dat andere onderwijsinstellingen dit voorbeeld gaan volgen. Waarom geven zij nog wel studiepunten voor dit soort stages?

Hulporganisaties zeggen namelijk dat een groot deel van de 'wezen' in kindertehuizen nog minstens één ouder heeft. Ze zitten vaak in het tehuis omdat er geld te verdienen valt, bijvoorbeeld aan de giften van vrijwilligers en stagiairs. De kinderen krijgen intussen elke drie maanden weer een andere begeleider over de vloer en zouden later in hun leven kans hebben op ernstige hechtingsproblemen.