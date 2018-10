Waarom miljoenen mensen luisteren naar hoe Isabel fluistert

Op YouTube is de afgelopen jaren heel veel geëxperimenteerd om erachter te komen welke geluiden precies het gevoel opwekken. En inmiddels is daar enige consensus over. "Mensen reageren het meest op gefluister of zachte spraak, dus dat doe ik ook heel veel. Maar bekende triggers zijn ook tikken of krassen op objecten, kreukelgeluidjes of watergeluidjes", zegt Isabel.

Daarnaast is persoonlijke aandacht een manier om het gevoel op te wekken, denk aan een dokter die rustig vraagt welke klachten je hebt. Om dat na te bootsen, verkleden ASMR-YouTubers zich tot dit soort personages om kijkers vervolgens zachtjes toe te spreken. En dat wordt door mensen die geen ASMR ervaren nog weleens op een heel andere manier opgevat.

"Als mannen een vrouw in dokterskleding zien die aan het fluisteren is, hebben zij een andere associatie. Daar kunnen ze vrij weinig aan doen", zegt Isabel. "Ik vind het vervelend, want ik wil niet geassocieerd worden met softporno. Hoewel ik zelf heel erg van de doktersvideo's houd, maak ik ze daarom steeds minder."