Wetenschappers onderzoeken of een 'braingasm' echt bestaat

Ook in Nederland start nu een onderzoek naar wie ASMR ervaart en waarom. "Het Engelse onderzoek is een doorbraak", zegt Anouk Keizer van de Universiteit Utrecht. "Maar als iets één keer gevonden is, betekent dat in de wetenschap nog niet dat het waar is. Hopelijk vinden wij hetzelfde, want dat geeft wel iets meer bewijs."

"De belangrijkste vragen zijn of iedereen ASMR kan ervaren, of dat we het mensen kunnen leren", zegt Keizer. "Mogelijk heeft ASMR de potentie om een psychische behandeling te kunnen zijn voor bepaalde problemen, zoals nu een mindfullnesstraining wordt ingezet bij depressie of burn-out. Of dat echt zo is, moeten we nu gaan uitvinden."