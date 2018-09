'Ik moest op één dag twaalf abonnementen afsluiten'

Een ander meisje vertelt dat haar beloofd was dat ze een nieuwe baan zou krijgen. "Ik was net ontslagen bij de Albert Heijn en volop aan het solliciteren. Toen werd ik benaderd door een vrouw die zei dat ze manager was bij KPN. Ze wilde afspreken op Utrecht Centraal. Ik stond te popelen en zij had een heel sterk verhaal, waterdicht."

De zogenaamde KPN-manager zei dat ze telefoons van de concurrent moest regelen, omdat haar baas daar dingen over wilde weten. "Daar zit een bepaalde chip in die heel veel info bevat, zei ze tegen me. Daarna gaan we alles ongedaan maken, geen zorgen. Dit doen we vaker, we zijn echt ervaren."

Die vrouw was steeds aan het bellen met een man, vertelt ze. "Dat vond ik op een gegeven moment wel vreemd. Ik vroeg: met wie praat je de hele tijd. Zij zei alleen maar, je doet het hartstikke goed, alles komt goed. Ze gaf me ook de hele tijd complimentjes: 'je ziet er leuk uit, leuke jurk, waar heb je die gekocht?'"

Mentaal kapot

Een andere jongen was tot twee keer toe slachtoffer. De laatste keer in juni. Zijn vader vertelt dat zijn zoon er mentaal kapot van is. De jongens deden zich voor als vrienden, maar misbruikten hem. "De oplichters lieten de contracten maanden later ingaan, dus ik weet nog niet hoe groot de schade is. Dat kan rond de 10.000 euro zijn."