'Bij een shoot werd gevraagd mijn string uit te doen, maar ik was sterk genoeg'

In de The Model's Health Pledge, een overeenkomst tussen grote modellenbureaus en fashiontijdschriften, staat sinds kort dat modellen van tevoren moeten horen of ze topless of naakt op de foto gaan. Ook belooft de mode-industrie daar geen minderjarigen meer bloot op de foto te zetten. Volgens Charlotte is het best lastig om daar nee tegen te zeggen.

"Ik denk dat modellen betere begeleiding moeten krijgen, dat ze voor zichzelf op mogen komen en zeggen: nee, ik wil niet naakt op de foto. Er zijn echt andere wegen om carrière te maken. Ik hoop dat er een wet komt waarin staat dat minderjarigen sowieso niet voor naaktshoots mogen worden ingezet én dat er altijd toezicht is bij hun shoots. Bij fashion maakt naakt het ook een beetje spannend, maar ik vind niet dat jonge meisjes daar onderdeel van moeten zijn."

Wet voor naaktshoots goed idee

Staatssecretaris Blokhuis noemt het 'schokkend' en 'zorgelijk' dat het nog op zo'n grote schaal gebeurt dat jonge modellen zonder waarschuwing uit de kleren moeten op de shoot. Hij vindt het goed dat The Models Health Pledge er aandacht voor vraagt.

Een wet die naaktshoots van minderjaren verbiedt, zoals Charlotte voorstelt, vindt Blokhuis ook best een goed idee. "Maar ik weet niet of er echt draagvlak is voor een wet: we hebben al best veel regels als het gaat om minderjarigen." Hij vindt vooral dat we een cultuur moeten creëren waarin het logisch is dat dit soort dingen niet gebeuren.

Blokhuis wil ook inzetten op het vergroten van de seksuele weerbaarheid van alle jongeren. "Wij moeten als rijksoverheid jongeren beter leren hoe ze nee moeten zeggen. Dat begint al in het onderwijs en in de opvoeding." Hij gaat daar nu met scholen verder over praten.

De magische 90 cm

Eerder concludeerde NOS op 3 ook al dat modellenbureaus zich niet altijd aan de belofte houden om gezondheid voorop te stellen. Modellen vertelden zich nog altijd gedwongen te voelen om af te vallen en ongezond dun te zijn. Want de magische grens van heupmaat 90 centimeter is nog altijd de norm: