'Modellen moeten topless poseren, zonder dat ze het van tevoren weten'

Wat Rieder verder opmerkelijk vindt, is dat een groot deel van de modellen aangeeft dat ze vooral zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. "Ik was daar wel verbaasd over. Maar ik begrijp het ook wel, want als model ben je zzp'er. Frappant is wel dat de modellen die gevraagd zijn af te vallen minder tevreden zijn over hun werk. We moeten dus kijken waar het omslagpunt ligt."

Naast de enquête heeft The Model's Health Pledge ook een meldpunt. Daar zijn het afgelopen jaar 39 meldingen van misstanden gekomen. Het grootste deel daarvan ging over de omgangsvormen. Zo'n vijf meldingen gingen over het fotograferen van minderjarige modellen.