'Groeiende groep jonge salafisten wijst onze samenleving af'

Wat de onderzoeker ook opviel, is de snelle groei van het aantal jonge salafisten. Waar hij in 2004 slechts enkele jongeren zag bij salafistische lezingen en congressen, ziet hij er nu honderden. "En ik zie dat zij jong trouwen, jong kinderen krijgen en die kinderen ook steeds jonger betrekken bij hun religieuze stroming. Dat begint al in groep 5."

Naar schatting zijn er op dit moment enkele duizenden salafisten en volgens de onderzoekers is hun aantal over tien jaar verdubbeld. "Dat zijn mensen die dan grotendeels zijn opgegroeid zonder dat ze te maken kregen met andere opvattingen en die ook van jongs af aan hebben geleerd dat andersdenkenden geen cent waard zijn."

'Wij betalen ook belasting'

Vrijwel alle jonge salafisten die de onderzoeker sprak, vinden dat de politiek een kruistocht voert tegen de islam. "Ze zeggen: wij betalen gewoon belasting, wij werken hier ook. Wij willen geaccepteerd worden en serieus genomen worden als gesprekspartner."

Religieuze organisaties zien de jongeren als belangrijke zendelingen om het geloof te verspreiden. Die taak geeft zogenoemde salafi's ook reden om in Nederland te blijven leven, zegt de onderzoeker. "Zij dachten de afgelopen jaren dat als het hier niet lukte, ze altijd nog naar het kalifaat konden. Maar nu die mogelijkheid er niet meer is, zie ik de jongeren rouwen. Radicale jongeren, van wie de hoop weg valt, maar bij wie de frustratie juist toeneemt; dat is een zorgelijke ontwikkeling."

Zorgelijk

De reden voor dit onderzoek was ook dat de politiek lijkt te denken dat de salafistische gemeenschap terroristen oplevert. In onderzoeken is er juist een neiging om dat gevaar af te zwakken.

Wat blijkt uit de gesprekken met de jongeren zelf? Een salafist is geen terrorist, zegt de onderzoeker. "Ze wijzen westerse waarden af, maar slechts een enkeling vindt geweld acceptabel." Hij ziet ook dat moskeebesturen actief controle houden op radicale jongeren.

Maar dreigend is de groei van jonge salafisten wel, vindt hij. "De meesten werken aan een krachtige eigen gemeenschap, die steeds beter georganiseerd wordt, en die niet wenst mee te doen in onze maatschappij."