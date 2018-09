Waarom hoogleraren en docenten vandaag een rood vierkantje dragen

Waarom dat is: "Ik denk dat wij als onderzoekers af en toe een beetje getikt zijn. Je blijft het werk maar doen, omdat het veelal fantastisch leuk werk is, maar er wordt steeds vaker van ons verwacht dat we een een schaap met vijf poten zijn", zegt Wieling. "Je moet uitstekend onderwijs geven. Je moet in verschillende commissies zitten, het publiek bij je onderzoek betrekken, en veelvuldig onderzoeksbeurzen aanvragen. Daarnaast wil je ook nog onderzoek doen, want daar ligt immers je passie. Daar komen nog andere taken bij. Dat kost veel energie. Ik denk dat dat ten koste gaat van de kwaliteit."

Volgens hem is dit niet houdbaar. "Dit is geen goede situatie. Er zijn te weinig docenten en er is te weinig tijd. Ik heb heel bewust gekozen voor een contract van 30 uur per week, zodat ik tijd heb voor mijn familie. In de praktijk betekent dat dat ik zeker 40 uur per week bezig ben. Collega's die een contract hebben voor 40 uur, werken structureel 50 tot 60 uur per week. Vorig jaar is er al een collega vertrokken naar het buitenland vanwege de werkdruk."