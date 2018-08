'Het is heel simpel: de komende vijftien jaar kan ik geen huis kopen'

Lianne (33), Peter (26) en Marjolein (34) leenden tijdens hun studie fors bij, en plukken daar nu de zure vruchten van: een huis kopen is voor hen erg lastig. Net als voor andere oud-studenten met een studieschuld. Lianne: "Niemand zegt: 'let op, als je nu leent kun je straks geen huis kopen.' Je hoort alleen maar: 'het is verstandig om bij te lenen, de rente is superlaag.'"

Lianne huurt een woning in Amsterdam in de vrije sector, waarbij ze genoodzaakt is een kamer onder te verhuren. "Het is dat of terug naar m'n ouders." Want een hypotheek kan ze vanwege haar studieschuld van 35.000 euro wel vergeten. "Ik kan maximaal een huis van 120.000 euro kopen. Probeer daar in de Randstad maar eens iets fatsoenlijks voor te vinden."

Iets dat Marjolein herkent. Ze woont samen met haar man in een sociale huurwoning, maar kan geen kant op. "Mijn man werkt in de creatieve sector en heeft geen stabiel inkomen, waardoor we aangewezen zijn op mijn salaris én studieschuld. Als die in 2023 afgelost is, kunnen we pas ons appartement in Utrecht verruilen voor een huisje."