'Ik wil niet het Marokkaanse leger in, ik heb het goed hier in Nederland'

"Ik wil echt niet zomaar het Marokkaanse leger in", zegt de 23-jarige Nasser. "Ik heb het goed hier in Nederland, ik ben goed op weg. Ik ben trots en blij dat ik een Marokkaanse Nederlander ben. Maar als ik een jaar weg moet, zou dat niet goed zijn voor mijn ontwikkeling hier. Ik zou veranderen als persoon."

Mocht hij ooit zelf voor de keuze komen te staan, het leger in of de dienstplicht afkopen (zoals in Turkije kan), dan weet hij het wel. "Ik zou betalen. En als ik in mijn omgeving kijk, dan denk ik dat er niet veel Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn die wel het leger in willen."

'Ligt helemaal aan het moment'

De 24-jarige Abid heeft geen uitgesproken mening over de invoering van de dienstplicht in Marokko. "Ik ben al een tijd niet meer in Marokko geweest en ik heb nu ook niet veel contact met mensen daar. Dus ik weet niet hoe het daar leeft, ik ken de situatie niet goed."

Als de student werktuigbouwkunde ooit moet kiezen tussen het leger in of de dienstplicht afkopen, dan weet hij nog niet wat hij zou doen. "Ik hou wel van afwisseling en uitdaging en ik stippel mijn leven niet helemaal uit. Dus het ligt er maar net aan hoe mijn leven er op dat moment voor staat. Stel dat het inhoudt dat ik naar een slagveld moet gaan, ja, daar zit ik niet op te wachten. Maar het kan ook een goede ervaring in Marokko opleveren."