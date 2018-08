"Op onze afdeling is er echt veel druk om te publiceren in hoog aangeschreven wetenschappelijke bladen", zegt Yildiz Gözde Saglam (27). Ze is promovenda quantum-nanowetenschap aan de TU Delft en zit in het tweede jaar van haar promotietraject. "Ze willen hier echt dat je gaat voor een toptijdschrift als Nature of Science. Een 'gewoon' blad is niet goed genoeg. Als we als promovendi bijvoorbeeld bezig zijn met experimenten in het lab, krijg je al snel de vraag: 'En, wanneer staat je artikel in Nature?'.

Zelf vindt ze deze druk verkeerd. "Het gaat niet meer over wetenschap om de wetenschap, maar wetenschap om te publiceren. En het is ook niet altijd zo dat de beste wetenschap in de beste bladen terechtkomt. Vaak gaat het er ook om dat je de juiste mensen kent, of een redacteur van zo'n topblad goede contacten heeft met je promotor bijvoorbeeld."

"Ik wil gewoon interessante experimenten doen, met wetenschap bezig zijn en dit met de wereld delen. Ik geloof dat elke kleine stap in de wetenschap interessant en nuttig kan zijn. Het succes van je PhD zou niet gemeten moeten worden aan het aantal publicaties."