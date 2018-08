Honderden Nederlandse wetenschappers publiceren in 'rooftijdschriften'

Meer dan 1200 wetenschappelijke tijdschriften publiceren al jaren tegen betaling en zonder kwaliteitscontrole ingezonden artikelen van duizenden academici. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van onderzoekscollectief ICIJ, dat eerder de Panama Papers naar buiten bracht.

De Volkskrant kreeg inzage in de database van ICIJ en schrijft dat ook honderden Nederlandse wetenschappers artikelen hebben gepubliceerd in de tijdschriften. Daarbij zitten onder anderen de virologen Jaap Goudsmit en Ab Osterhaus.

Het is voor academici belangrijk om veel artikelen te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Normaliter doorlopen die artikelen voor publicatie verschillende controle-stadia en wordt ervoor betaald door abonnees. Bij de 'rooftijdschriften' uitgegeven door een handjevol uitgevers waaronder OMICS en WASET betaalde de indiener juist een fors bedrag en is de controle minimaal.

Meestal geen kwade opzet

Alhoewel de bewuste tijdschriften een ideale manier kunnen zijn voor wetenschappers om meer publicaties op hun naam te krijgen, lijkt er in ieder geval bij de Nederlandse gevallen meestal geen sprake van kwade opzet, schrijft de Volkskrant. Het gaat stuk voor stuk om eenmalige publicaties.

Volgens de krant publiceerden de neptijdschriften artikelen van vrijwel alle universiteiten en academische ziekenhuizen in Nederland. Daarbij valt op dat technische universiteiten in Delft, Enschede en Eindhoven geregeld voorkomen en het opvallend vaak gaat om arts-onderzoekers.

De uitgevers van tijdschriften verweren zich door te stellen wel degelijk controles uit te voeren en zeggen dat ze worden zwartgemaakt door hun concurrenten.