Hoe het is om te leven met zware migraine-aanvallen

"Dit nieuwe middel kan een reden zijn om terug het ziekenhuis in te gaan", vertelt Manon. "Toen ik voor de eerste keer hoorde dat ik uitbehandeld was, viel ik in een zwart gat. Niemand bereidt je daar op voor. Ik wil niet een derde van mijn leven met hoofdpijn in bed liggen. Accepteren was moeilijk."

Dat lastig accepteren is iets wat Laura herkent: "Het is een tijd helemaal niet goed met mij gegaan. Ik vond het ook lastig om te accepteren dat ik migraine had. Ik ging daarom met alles door. Op een gegeven moment was mijn batterij helemaal leeg. Mijn lichaam kon het niet meer aan. Ik heb echt een weg voor mezelf daarin moeten vinden. Als ik nu naar een festival ga, weet ik dat ik daarna een halve week rust moet nemen."

Ook Omar merkt dat hij soms dingen moet laten vanwege zijn migraine. "Ik ging twee keer in de week naar de sportschool. Dat gaat nu niet meer. Door zware inspanning krijg ik vaak plotseling een migraine-aanval. Je bent dan erg afhankelijk van anderen."