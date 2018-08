Dit nieuwe medicijn kan je migraine-aanval voorkomen

Aimovig heeft, in tegenstelling tot andere migraine-medicatie, weinig bijwerkingen, zegt neuroloog Wim Mulleners van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen. Ook hij was betrokken bij het onderzoek. "Van migraine-patiënten die bestaande medicatie gebruiken, stopt een derde in het eerste jaar vanwege die bijwerkingen." Daarnaast hoeft een patiënt dit medicijn slechts één keer per maand te injecteren, in plaats van soms dagelijks een tablet in te nemen.

Vooral het feit dat dit het eerste preventieve medicijn is dat specifiek voor migraine-patiënten is ontwikkeld, stemt Mulleners hoopvol. "Qua effectiviteit is nu misschien nog geen sprake van een 'doorbraak', maar van medicatie die patiënten nu gebruiken, is min of meer per toeval ontdekt dat het werkt zonder dat we echt weten waarom. Van dit nieuwe middel weten we waarom het werkt, dus kan het vanaf hier worden doorontwikkeld, zodat het bij meer mensen effect heeft."

6000 euro per jaar

Voorlopig blijft de vraag of zorgverzekeraars het preventieve middel wel op grote schaal gaan vergoeden. Aimovig kost per patiënt zo'n 6000 euro per jaar, maar werkt dus niet voor iedereen.

"Toch hopen wij dat zorgverzekeraars dit gaan vergoeden, anders zou het alleen beschikbaar zijn voor patiënten die meer te besteden hebben", zegt Karin van Haperen, voorzitter van Hoofdpijnnet, de vereniging voor hoofdpijnpatiënten. Farmaceut Novartis, de ontwikkelaar van Aimovig, kan op dit moment nog niet zeggen wanneer het middel precies verkrijgbaar is en hoe het vergoed wordt, laat een woordvoerder weten.