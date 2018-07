De oceaan is zo veel meer dan een bak met water

De oceaan heeft dus een enorme invloed op de mens, maar de mens heeft ook invloed op de oceaan. En niet in positieve zin. "Wij stoppen er van alles in", zegt Van Sebille. "Denk aan grote hoeveelheden plastic, al die extra CO2 die voor verzuring zorgt, of aan alle fosfaten en andere meststoffen die door landbouw in de oceaan terechtkomen."

"Dat zorgt er allemaal voor dat de chemische samenstelling van de oceaan verandert, de temperatuur oploopt en verklaart waarom koraalriffen het zo moeilijk hebben", zegt Van Sebille. "Tegelijkertijd halen we de vissen eruit. Er is voor veel soorten sprake van overbevissing. Door bijvangst zelfs van soorten waar we niet eens naar op zoek zijn. Dat beïnvloeden wij allemaal."