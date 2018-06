Hij lacht toch nog? Ze kan toch nog uit d'r bed komen? Dan gaat het vast prima.

Nee, je ziet het niet meteen aan iemand als-ie zich depressief voelt. Ook al lijkt je studiegenoot, collega of beste vriend aan de buitenkant gelukkig, in zijn of haar hoofd kan het aan het stormen zijn. In deze special laten we je ervaren wat zij meemaken.

Start de special en scroll zelf door de obstakels van een dag met een depressie: