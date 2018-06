Er zijn 25.000 bedreigde diersoorten, welke verliezen we als eerst?

Van steeds meer diersoorten is bekend hoe slecht het met ze gaat. 20 jaar geleden wisten we dat ruim 10.000 diersoorten met uitsterven werden bedreigd, nu bijna 26.000. Die grote stijging is deels te verklaren: we houden gewoon veel meer soorten in de gaten. We weten nu dat van alle zoogdieren één op de vijf soorten met uitsterven wordt bedreigd.

Zo zijn er soorten die je alleen nog maar in een hok of achter tralies in een dierentuin ziet. Ze zijn uitgestorven in het wild. Een voorbeeld is de noordelijke witte neushoorn. Er zijn nog twee vrouwtjes over. Als zij dood gaan is de soort verdwenen, omdat eind maart het laatste mannetje stierf.

We hebben uitgezocht welk dier de noordelijke witte neushoorn opvolgt. Hieronder zie je wat het volgende dier is dat uitsterft.