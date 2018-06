Schurft rukt op in studentenhuizen

Heb je schurft? Het klinkt vies, maar het is uiteindelijk een onschuldige kwaal. De oplossing is je van top tot teen in te smeren met een crème en al je kleding en beddengoed op hoge temperatuur te wassen. En woon je in een studentenhuis? Dan moet je dus ook aan al je huisgenoten vragen hetzelfde te doen.

Uiteindelijk zal iedereen het je in dank afnemen, want zo heb je de grootste kans dat de mijt verdwijnt. "Een jaar geleden was er een huisgenoot die het had", vertelt een andere student aan Omroep West. "Toen hebben we gewoon met z'n allen zo'n zalfje gekocht en zijn lekker gaan smeren. We hebben er gewoon een huisactiviteit van gemaakt. Het is belangrijk dat je het bespreekbaar maakt, want anders krijgt iedereen er last van."