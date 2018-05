Het internet weet álles over je: dit gebeurt er met jouw gegevens

Hier heb je een deel van de data van een influencer, leg de puzzelstukjes in elkaar en kom erachter om wie het gaat. Dat was de opdracht die we gaven aan data-experts Thijs Verhaegh en Nadine Hol van databedrijf Pipple.

We leverden de gegevens van Jiami aan. Overal haalden we haar naam weg en ook een aantal andere voor de hand liggende gegevens. Denk aan de telefoonnummers van haar ouders, alle connecties met Voorburg (daar komt ze vandaan) en gebruikte e-mailadressen. Info als zoekgeschiedenis, advertentie-interesses en pagina-likes lieten we staan.

"We weten wie 't is, doe de groeten aan Jiami Jongejan", zei Verhaegh toen hij na een week weer belde.

Toch was het niet heel makkelijk, vertelt Hol. "We moesten eerst uitzoeken hoe we die berg data in steeds kleinere stukken konden hakken."