Miljoenen pagina's aan data over deze twee socialemediasterren

We herhalen het nog maar even: van de drie personen in de video hadden acht bedrijven samen drie miljoen pagina's aan gegevens. En dan hebben we het nog niet eens over data die je niet kan printen, zoals video's. "Je weet het natuurlijk wel", zegt YouTuber Jiami. "Maar het blijft schokkend om te zien hoeveel het dan precies is. Dat vond ik toch best wel heavy."

Drie miljoen A4'tjes. En daar staat van alles in. Al je foto's en video's die je hebt gepost, je totale zoekgeschiedenis tot jaren terug. Maar ook allemaal informatie over jou als persoon. Aan de hand van apps op je telefoon kunnen bedrijven bijvoorbeeld je geslacht bepalen. Het lijkt alsof het internet ze beter lijkt te kennen dan zijzelf, zeiden Zoey en Jiami.

"Als je inlogt of incheckt op plekken, sta je er niet bij stil dat bijvoorbeeld Facebook en Google dat allemaal opslaan", vertelt Jiami. "Waar ik met de trein heenging bijvoorbeeld, hoe ik door Amsterdam heb gefietst, dat ik naar New York ben geweest. En je kan dat ook uitstippelen op een kaart, heel visueel. Dat had ik niet verwacht."