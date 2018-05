Ja: meer lhbt-acceptatie, maar toch: liever geen zoenende homo's

Socioloog Jantine van Lisdonk van Kenniscentrum Rutgers onderzocht waarom negatieve reacties tegenover homoseksualiteit nog steeds voorkomen in Nederland.

"Mannen gebruiken sowieso sneller geweld. Bij jongens heeft dat vooral te maken met het tonen van mannelijkheid." Dat gebeurt volgens Van Lisdonk vooral in groepen. Jongens willen laten zien dat zij in ieder geval hetero zijn. "Heteroseksualiteit heeft namelijk nog steeds meer status in Nederland."

In bepaalde groepen wordt negatiever gedacht over lhbt'ers dan de algemene Nederlandse bevolking. Denk aan mannen, ouderen, dorpsbewoners en stemmers op christelijke partijen. Protestanten, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen van 'overige religies' denken zelfs bijna twee keer zo negatief over lhbt'ers.

Socioloog Laurens Buijs onderzoekt homo-emancipatie. Volgens hem zijn heel veel mannen vatbaar voor negatieve gevoelens naar homo's, ongeacht klasse of achtergrond. "Vaak hebben deze mannen een laag zelfbeeld. Geen vriendin, baan of goede opleiding. Ze hebben het gevoel dat ze hun mannelijkheid niet kunnen meten", zegt hij. "Dan is er één groep die ze naar beneden kunnen trappen: homo's."