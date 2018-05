Nederlanders denken steeds positiever over lhbt'ers

Zichtbaarheid ligt moeilijk

In 2006 was iets meer dan de helft van de Nederlanders positief over homo- en biseksuelen. Dat is in 2017 gestegen naar bijna driekwart. Het percentage dat negatief over homo's en bi' denkt, daalde van 15 procent naar 6 procent.

Ook over transgenders denken Nederlanders over het algemeen positiever dan in 2012, toen het SCP voor het eerst de opvattingen over die groep onderzocht. 57 procent van de Nederlanders staat positief tegenover transgenders, vijf jaar eerder was dat 45 procent.

De groepen die volgens het SCP over het algemeen wat minder tolerant zijn, zijn de afgelopen tien jaar ook toleranter geworden. Het gaat dan om mannen, ouderen, dorpsbewoners en stemmers op christelijke partijen.

Waar Nederlanders relatief meer moeite mee hebben, zijn twee mannen die publiekelijk met elkaar zoenen of hand in hand lopen. "Als het over zichtbaarheid van lhbt'ers gaat, ligt het moeilijker", zegt Kuyper. "Ook daar zijn mensen positiever over, maar daar hebben mensen relatief wel meer moeite mee. Ook als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het homohuwelijk."