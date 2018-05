Het internet is verdeeld: hoor je Laurel of hoor je Yanny?

Het punt is dat er geen goed of fout is in dit geval, het is puur perceptie. Beide namen zijn te horen, het verschilt alleen per persoon wat je brein ervan maakt. Dat werkt hetzelfde als bij psychologische plaatjes waar twee verschillende vormen in te zien zijn.

In het geval van Laurel en Yanny kan ook leeftijd een rol spelen. Jonge mensen zouden eerder Yanny horen, omdat de klank van het woord een hogere frequentie heeft, schrijven verschillende media. Naarmate je ouder wordt, gaat het bereik van je gehoor achteruit en zou de kans groter zijn dat je Laurel hoort.

De tweet waarin het geluidsfragment te horen is, is tienduizenden keren gedeeld.