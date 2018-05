Wat kost een internationale student (en met hoeveel zijn ze)?

De studenten van buiten de EU hebben dus pech en draaien zelf op voor alle kosten. Voor de universiteit vormen zij niet de grootste kostenpost.

Het probleem zit 'm volgens de VSNU en de VH ergens anders: drie kwart van de buitenlandse studenten komt uit de EU. Zij betalen 2006 euro collegegeld per jaar aan de universiteit. Met andere Europese landen is afgesproken dat de overheid dit aanvult om de kosten voor de universiteit te dekken: gemiddeld 15.000 euro per student per jaar. Dat betalen ze ook voor Nederlandse studenten.

De regering heeft de afgelopen jaren bezuinigd op de bijdrage aan de universiteiten. Daardoor daalde het bedrag dat de overheid per student aan de universiteit geeft van 20.000 euro in het jaar 2000 naar 15.000 euro in 2016. Dat betekent dat universiteiten minder geld per student hebben, en dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.