Een oude bom in hartje Berlijn, hoeveel liggen er in Nederland?

Ook op het platteland worden regelmatig explosieven gevonden. "Rond deze tijd van het jaar, wanneer de grond weer bewerkbaar is, zien we een piek", zegt Van Rooij. "Net als tijdens de oogsttijd. In de winter worden bijna geen bommen ontdekt."

Maar ook in steden, zoals in Berlijn, kan nog weleens een bom liggen. "Na de oorlog zijn we gaan bouwen waar het makkelijk was: binnen de stad", zegt Barink. "Toen werd er niet naar bommen gezocht. Nu wordt dat wel gedaan, dus zie je dat er meer bommen worden gevonden als de economie aantrekt: tijdens de recessie was er bijna geen nieuwbouw, dus werd er ook niets gevonden."