Jong en hiv-positief: 'Er zijn mensen die niet meer met me omgaan'

"Ik heb zelf nooit een negatieve reactie gekregen", vertelt Arjen (25). Hij kreeg op zijn negentiende te horen dat hij hiv-positief is.

Afgelopen week maakte dragqueen Conchita Wurst bekend dat zij hiv heeft. "Het is beter om er zelf mee naar buiten te komen dan dat een derde het bekendmaakt", vertelt de oud-winnares van het Songfestival. Ze werd namelijk gechanteerd door een ex-vriend die dreigde bekend te maken dat ze hiv heeft.

Het Aidsfonds wil af van het stigma dat nog steeds op hiv rust.

"Het stigma komt vooral voort uit onwetendheid", denkt Arjen. Vaak wordt bij hiv gedacht aan de crisis in de jaren 80 en 90. Mensen die behandeld worden, gaan niet meer dood. Hiv is inmiddels een chronische ziekte geworden.

Langzame daling

In 2016 werden in Nederland nog ongeveer 820 mensen geïnfecteerd met hiv, een jaar eerder waren dat nog 865 mensen. Die daling gaat niet snel genoeg. "We willen dat het aantal nieuwe hiv-infecties met een forse klap daalt en we denken dat dat met PrEP kan", zegt het Aidsfonds. PrEP is een pil waarmee de kans op een hiv-infectie na onbeschermde seks drastisch daalt.

