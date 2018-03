Dit is 'padel', de hoop van de leeglopende tennisverenigingen

Padel is in de jaren 60 ontstaan in Mexico en is vooral in Spaanstalige landen enorm populair. Daar is het echt een familiesport. In Spanje is padel zelfs de tweede sport, na voetbal. Het is dus populairder dan tennis en dat zegt heel wat, met een nationale tennisheld als Rafael Nadal.

Bij padel speel je altijd in dubbelteams en volg je tennisregels. Het veld is iets kleiner dan bij tennis en heeft glazen achterwanden. Om de zijkanten staat een hek. Het grootste verschil met tennis is dan ook dat de bal steeds weer terug het veld op stuitert, waardoor je veel langere rally's hebt.

"Het is een laagdrempelige sport, die makkelijk te leren is", zegt Peter Bruijsten van de Nederlandse Padelbond. "Je staat dicht bij elkaar, dus het is ook een lekker sociale sport. Het is temperamentvol, maar integer."