Waarom het einde van de boulder-hype nog niet in zicht is

De verwachting is dat boulderen nog een extra boost gaat krijgen, want vanaf 2020 is het ook te zien op de Olympische Spelen. Daar is het dan onderdeel van sportklimmen. Dat bestaat uit drie onderdelen: lead, speed en boulderen. Bij lead gaat erom wie het hoogst kan klimmen, bij speed wie het snelst omhoog kan en bij boulderen wie de minste pogingen nodig heeft.

"Het is goed voor de zichtbaarheid", zegt Naomi van de Klim- en Bergsportvereniging. "In de boulderhallen gebeurt alles binnen, dus je ziet niet wat het is. We hopen dat door de Olympische Spelen nog meer mensen gaan kennismaken met de sport."

De kans dat Nederland daar om de medailles mee gaat doen, is trouwens klein. "2020 komt nog een beetje te vroeg voor Nederland", voorspelt Naomi. "Eigenlijk hopen we dat in 2024 sportklimmen nog steeds een olympisch onderdeel is en dat we ons daar meer op kunnen richten. We investeren nu in de jeugd, zodat die zo veel mogelijk wedstrijdervaring opdoet. Inmiddels worden daar ook podiumplekken gehaald."