Verkeersregelaar, de baan van je leven: "Ik wil dit nog jaren doen"

Ongeduldige automobilisten die toeteren, opgestoken middelvingers en altijd maar staan in het Hollandse weer: het is de dagelijkse realiteit van een verkeersregelaar. Ze zijn niet voor niks schaars. Toch vinden 29-jarige Cem en de 23-jarige Mustafa het werk leuk. "Ik hou van buiten werken en je bent de hele dag met mensen bezig, dat is fijn", zegt Mustafa.

Hij is vanmorgen om zeven uur begonnen. "En ik moet nog tot zes. Je merkt wel dat we met te weinig zijn. Je redt het niet in je eentje." Ook Cem maakt lange dagen. "Normaal werk ik vijf keer per week zo'n vijf tot zes uur, maar nu maak ik veel meer uren."

Uitkeringsinstantie UWV is daarom samen met een aantal bedrijven een actie gestart om meer mensen enthousiast te maken voor dit beroep.