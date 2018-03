Met spoed gezocht: verkeersregelaar m/v

Het is moeilijk om te achterhalen hoeveel verkeersregelaars er precies zijn. Rijkswaterstaat geeft passen af aan de beroepsgroep en schat dat er sinds 2009 een toename is van zo'n 60 procent. Daarmee waren er in 2017 zo'n 77.000 evenementenverkeersregelaars en 2600 beroepsverkeersregelaars.

Het verloop onder de beroepsgroep is groot. Gerwin Mulder is opleidingsadviseur bij Nivoo Opleidingen. Het bedrijf leidt de verkeersregelaars op. "Het probleem is dat er geen mensen zijn. Iedereen zoekt ze, maar ze zijn er niet. Stratenmakers en loodgieters gaan weer terug naar hun beroep. Je ziet een leegloop, omdat de economie weer aantrekt. De vraag neemt ook toe. Bij ieder project wordt tegenwoordig wel een regelaar neergezet."

Dat gevoel heeft verkeersregelaar Mart van Voorthuyzen ook. Hij wordt regelmatig ingezet bij drukke evenementen in de Randstad, maar ook steeds vaker ergens waar er minder reuring is. Vandaag staat hij op een dijk in het dorp Vierpolders bij herstelwerkzaamheden aan het asfalt. De omgeving is mooi, maar het is best rustig. "Soms sta ik samen met een collega in een bos en dan denk ik; wat doe ik hier?"