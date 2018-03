'Mannen met wie ik seks moest hebben stonden voor school op me te wachten'

Als Roos (18) terugdenkt aan hoe ze als elfjarige was, ziet ze een heel eenzaam meisje met veel problemen thuis. "Het voelde heel fijn om online met iemand die ik niet kende over die problemen te praten." Maar al snel werd alle informatie die ze had gedeeld, tegen haar gebruikt.

"Hij zei eerst dat ik seksueel getinte berichtjes moest sturen, anders zou hij alle lelijke dingen die ik over mijn ouders had gezegd doorvertellen", zegt Roos. "Op een gegeven moment deed ik dat maar gewoon, maar het was nooit genoeg. Later moest ik foto's en video's sturen waarop ik seksuele handelingen verrichtte en aan het eind moest ik zelfs op de webcam seks met mezelf hebben."

De webcamshows die Roos moest opvoeren waren allang niet meer alleen voor die ene man waar ze al die tijd mee heeft gepraat. "Op een gegeven moment waren het ook vrienden en kennissen van hem", zegt ze. "Ik wist zelf ook niet meer met wie ik te maken had."