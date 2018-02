OM maakt zich zorgen om stijgend aantal zeer jonge prostituees

Er werken steeds meer jonge meisjes in de prostitutie. Het OM Midden-Nederland maakt zich daar zorgen over. In Utrecht waren vorig jaar vijftien tot twintig strafzaken waarbij minderjarige prostituees betrokken waren. De jongste sekswerker was 13. Sommigen zeggen dat ze het uit eigen wil doen en willen geen aangifte doen tegen hun pooier.

"Dat verbaast me niets. Wij zien hier meiden vanaf 11 jaar oud", zegt Ellen de Ruiter van Fier, een organisatie die slachtoffers opvangt. Zij ziet de laatste jaren steeds meer heel jonge meisjes. "Vooral door het internet en sociale media is het veel gemakkelijker geworden om meisjes te ronselen voor de prostitutie."

Nooit vrijwillig

"De meisjes denken soms dat het sekswerk hun eigen keuze was, maar dat zien wij toch anders", zegt De Ruiter. "Ze worden vaak zo gemanipuleerd dat ze dénken dat ze het zelf willen. Soms realiseren ze zich pas jaren later dat de seks niet vrijwillig was. En er zijn ook veel meiden die wel degelijk worden gewongen, bijvoorbeeld door chantage met naaktbeelden."

Hoeveel minderjarigen er in de prostitutie werken, is moeilijk vast te stellen. De laatste cijfers zijn van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, uit 2017. Die schatte dat er 1320 minderjarige meisjes in de prostitutie worden uitgebuit. Maar een heel klein deel daarvan is in beeld bij justitie of hulpverlening.

Betaalde seks met iemand onder de 18 is strafbaar, ook al zegt de jongere dat hij of zij wil. De wet gaat ervan uit dat een minderjarige nooit vrijwillig instemt met betaalde seks. In Nederland mag je in de prostitutie werken als je 18 jaar of ouder bent.