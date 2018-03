Heeft onze telefoon ons #OnderDeDuim en wat betekent dat?

Als het niet tégen je is gezegd, dan heb je het vast weleens tegen een ander gezegd: 'jij bent echt verslaafd aan je telefoon.' Hoe terecht is die opmerking?

Je telefoon en je brein

Strikt psychiatrisch gezien zijn we niet verslaafd, legt hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink uit. "Veel op je telefoon zitten, valt niet onder die definitie van een verslaving, omdat er geen sprake is van lijdensdruk. Veel gebruik is vervelend, maar nog geen verslaving te noemen in de psychiatrische zin van het woord." In de psychiatrische wereld is wel de oproep gedaan meer onderzoek te doen naar dit type verslaving.

Zolang iets nog geen officiële verslaving is, vergoedt de verzekering een behandeling niet. Wel is in Zeist sinds vorige maand verslavingszorg-instelling Hervitas geopend, uitsluitend voor mensen met gedragsverslavingen. Dat zijn op dit moment nog gok- en gameverslaving, maar die verslavingen verschillen niet veel van afhankelijkheid van een smartphone, zegt behandelaar Bas Brons.

"We zien bij veel mensen die bij ons onder behandeling zijn dat ze ook niet goed zonder telefoon kunnen", zegt Brons. "Dat komt omdat ze sowieso al moeite hebben om impulsen te beheersen en dat ze de gedachte aan iets interessants op hun telefoon moeilijk kunnen weerstaan. Dat is ook het verschil met een middelenverslaving. Mensen zijn niet verslaafd aan een goedje, maar aan gedrag."