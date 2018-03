Exposen gaat door: vrouwen nog altijd 'ontmaskerd' als 'hoer'

Toch laten verschillende hulporganisaties weten dat zij nog altijd meldingen krijgen van slachtoffers. "Meisjes vertellen dat ze in die groepen genoemd worden, of dat gedreigd wordt hun foto's op Telegram of Whatsapp te zetten", zegt Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik. "Ik heb niet het idee dat dat veel minder is geworden."

Telefoonnummers

Vooral telefoonnummers worden nog altijd veel gedeeld, met de tip deze 'hoer' te bellen. Als wij contact opnemen met de gedeelde nummers, blijkt het vaak te gaan om jonge vrouwen, en soms ook mannen. Zij laten weten na zo'n bericht nog altijd overspoeld te worden met telefoontjes en berichtjes.

"Een maand geleden kreeg ik opeens allemaal seksueel getinte berichten, of werd ik uitgescholden", vertelt een 17-jarig meisje. "Uiteindelijk begreep ik dat mijn telefoonnummer online stond met een foto met twee vrouwen en de tekst 'Geile kech neuken voor 30 euro per uur'. Die twee vrouwen op de foto had ik nog nooit gezien. Ik weet niet wie het heeft gedaan."