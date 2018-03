Nepnieuws... wat betekent dat nou precies?

Vanavond om 20.25 uur zendt de NOS het programma Nieuws of Nonsens uit, een thema-uitzending over het fenomeen nepnieuws. Te gast zijn hoofdredacteuren, politici en correspondenten. Wil je een vraag stellen over nepnieuws? Dat kan hier. Op meerdere momenten in de uitzending besteden we aandacht aan vragen van het publiek.

NOS op 3 stortte zich alvast op de vraag: wat betekent nepnieuws nou precies? Waarom is het zo'n complex begrip? En hoe zit het met misinformatie en desinformatie? Dat zie je in deze video: