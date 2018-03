Neemt Hesdy wraak of zet Badr zich weer op de kaart?

Peter Kwint (33) is kickbokser en bestuurslid van de Vechtsportautoriteit. Hij is er vanavond bij en heeft er zin in. "Lekker een avondje knokken kijken!" Toch merkt hij dat dit duel minder leeft, dan die van vorig jaar tussen Badr en Rico. "De buzz is niet te vergelijken tussen deze partij en die van Badr vs. Rico."

Volgens Peter verwacht bijna iedereen dat Badr met twee vingers in de neus wint. "Maar ik moet dat nog zien hoor. Badr is er heel lang uit geweest en in het gevecht tegen Rico heb ik de oude Badr niet gezien." In dat gevecht moest Badr opgeven door een gebroken arm. Daarna moest hij de gevangenis in voor een aantal geweldsmisdrijven in het Amsterdamse uitgaansleven.