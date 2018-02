Zo'n vraag die je altijd hebt gehad, maar nooit hebt gesteld: waarom telt februari maar 28 (of soms 29) dagen? Het heeft te maken met de stand van de zon, de winter en de ego's van een paar Romeinse keizers.

In de video hierboven gaan we terug naar de tijd van de Romeinen, toen de kalender nog maar tien maanden telde. Wat is er sindsdien veranderd?