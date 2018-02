'Ik ben Nederlander, waarom moet ik dan in Turkije begraven worden?'

Dat neemt niet weg dat nog steeds veel Nederlanders met bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond in hun land van herkomst - of dat van hun ouders - begraven willen worden. Dave Coldenhof van uitvaartbedrijf Ouwekerk International is gespecialiseerd in buitenlandse begrafenissen. Dat is de laatste jaren volgens hem niet minder geworden.

Ook de Chaabi bank, waar veel Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond een uitvaartverzekering hebben, ziet geen daling in het aantal verzekerden dat na het overlijden naar Marokko gaat.

Op de fiets naar mijn overleden vader

Dat de islamitische grafakkers niet al vol liggen, heeft volgens Van Loon te maken met de tweestrijd waar moslims met ouders uit een islamitisch land in zitten.

"Hun ouders liggen bijvoorbeeld in Turkije, en daar willen ze dan bij liggen. Maar hun eigen kinderen leven in Nederland, en het is ook belangrijk dat zij het graf kunnen opzoeken. Die laatste behoefte wordt groter als het hele gezin hier opgroeit", zegt Van Loon.