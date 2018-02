Nog niet alle duimpjes omhoog voor reclameregels op YouTube

Maar sinds de code is opgesteld, is het er niet per se duidelijker op geworden. Meer dan de helft van de aangesloten YouTubers past de code weinig of nooit toe. Een aantal laat ons weten dat ze de code alleen gebruiken als er sprake is van een betaalde samenwerking en niet als ze de producten kregen. Zo weet je als kijker dus nog niet of er sprake is van product placement.

Een voorbeeld: YouTuber Jiami (aangesloten bij de code) prijst in haar video tussen neus en lippen door een fiets aan. Onder haar video is geen vermelding te vinden, terwijl bij navraag blijkt dat het een deal is met een fietsenverkoper. In een reactie laat ze weten dat het om een foutje gaat en dat de video inmiddels is aangepast.