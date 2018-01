Nee, het lukte niet iedereen alcoholvrij te blijven in januari

Hoe je het ook wendt of keert: beide 'stoppers' hierboven hebben het eigenlijk niet gehaald. Maar Anne (27) is de enige die dat ook echt toegeeft. De eindstreep was al in zicht, maar toen was daar dat éne glas wijn.

"Afgelopen zaterdag ging ik de mist in. Ik wilde toch een beetje proeven van een dure fles wijn tijdens een etentje. Ik weet nog dat ik dacht: nog een paar dagen en het was me gelukt. Maar aan de andere kant: ik heb alcohol tijdens genoeg feestjes afgezworen deze maand. Ik heb bewezen dat ik het dus best kan."