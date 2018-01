Dry January: lukt het deze mensen een maand niet te drinken?

Niels was eigenlijk helemaal niet van plan om januari 'droog' door te brengen, tot het onderwerp dinsdagochtend voorbijkwam in zijn ochtendprogramma op Radio Rijnmond. Ik heb nog helemaal geen alcohol gedronken in 2018, dacht hij - het glaasje champagne om één over twaalf even niet meegerekend. "En eigenlijk ben ik heel benieuwd hoe het is om dit een stuk langer vol te houden. En of het me lukt om een maand lang 'nee' te blijven zeggen."

Normaal gesproken is Niels geen hele grote drinker, maar er zijn nu al een paar momenten waar hij behoorlijk tegenop ziet. "Januari is eigenlijk een hele vervelende maand, want het stikt van de nieuwjaarsborrels. De belangrijkste test komt op 22 januari, want dan is mijn moeder jarig."

Niels denkt dat het vooral een goede test zal zijn voor zijn doorzettingsvermogen. "Extreme katers heb ik bijna nooit, dus lichamelijk verwacht ik niet zo veel verandering. Maar misschien denk ik over een maandje wel: ik drink nooit meer." Hij zal wel moeite hebben met de sociale druk. "En ik heb zeker geen zin om een maand lang de Bob te spelen." Hoe groot schat hij de kans dat het lukt? "80 procent."