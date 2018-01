Hoe komen ze in Amsterdam aan zulke zware wapens?

"In die wereld is een grote vraag naar schutters. Als iemand gevoelig is door zijn verleden, of een fout netwerk, steekt 'ie al gauw zijn vinger op." En dat is juist gevaarlijk. "Het zijn echt harde jongens die schijt aan alles hebben."

Terug naar afgelopen vrijdag. De politie zit nog met veel vragen over de zaak en roept de hulp in van mensen die in de buurt waren en mogelijk iets hebben gezien of gefilmd. Burgemeester van Aartsen van Amsterdam zegt dat hij snel met de politie gaat overleggen om de situatie in de buurt te verbeteren.