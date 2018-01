Waarom langer 'pleegkind' zijn soms écht noodzakelijk is

Nu volgt ze een zelfstandigheidstraject en gaat over anderhalve week op kamers in Utrecht. "Ik kijk er ontzettend naar uit." De band tussen haar pleegouders zal altijd sterk blijven, denkt ze. "Het voelt fijn om een gezin te hebben waar je op terug kunt vallen, wanneer dat nodig is."

Haar pleegvader Reitse (30) is in ieder geval megatrots. "Ze is enorm gegroeid als persoon en regelt alles zelf. Door die verlenging heeft ze gelukkig haar eigen tempo kunnen aangeven in plaats van dat de kalender dat doet."