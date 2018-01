Hoe je als schrijver jongeren wél aan het lezen krijgt

Michel van Egmond (49) is journalist, schrijver en vooral bekend van zijn boeken over René van der Gijp. Met die boeken kreeg hij veel mensen aan het lezen die dat daarvoor nooit deden, onder wie jongeren. "Ik was daar zelf heel verrast over, want dat was helemaal niet mijn opzet. Dat zou ook heel arrogant geweest zijn, vind ik."

Zijn eerste boek Gijp is te herkennen aan de grote letters en de grote hoeveelheid wit op de bladzijden. "Dat is uit een soort van onkunde geboren, maar dat zorgde ervoor dat mensen al snel ver in het boek kwamen. Ik denk dat dat voor nieuwe lezers een soort kick gaf."